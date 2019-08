La préfète du Lycée Guy Cudell de Saint-Josse démissionne à quelques jours de la rentrée

Le Lycée Guy Cudell, à Saint-Josse, connaît ces dernières années, une existence mouvementée. L'établissement secondaire a la commune comme pouvoir organisateur et se débat avec de multiples problèmes : désaffection des élèves, absentéisme de certains enseignants, succession de plusieurs préfets/préfètes en quelques années...

La préfète démissionne ce 30 août

Ce mercredi, vers 22h00, les membres du personnel et l'échevin de l'enseignement ont reçu un e-mail de la préfète annonçant sa démission. En voici les termes exacts: "Chers collègues, C'est avec grand regret que je vous annonce mon départ du Lycée Guy Cudell ce vendredi 30 août. Dans les conditions actuelles, je ne pourrai pas continuer à servir cet établissement avec l'enthousiasme et l'exigence qui ont été les miens pendant l'année scolaire 2018-2019 et j'en suis sincèrement désolée. Je souhaite de tout coeur que cela n'empêche pas la bonne continuation de tout le travail que vous avez entamé et je laisse un document de passation aussi complet que possible à la personne qui assurera la direction du Lycée après mon départ. Les conditions de cette rentrée ne seront pas idéales ni celles que nous avions prévues. Néanmoins, des dispositions ont été prises afin d'en minimiser l'impact et, surtout, de permettre la poursuite des projets. Je tenais à vous remercier pour le travail fait ensemble, les défis relevés et le soutien que vous m'avez apporté. J'ai eu la chance de me familiariser avec la fonction de direction dans un contexte stimulant, avec un public qui me tient, encore et toujours, à coeur. Je reste convaincue que vous faites un travail essentiel et je vous assure une fois encore, chers collègues, de ma haute considération".

Nous n'avons pas pu recueillir la réaction de l'échevin (PS) de l'enseignement, Philippe Boïkété.