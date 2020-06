Vidéo tournée à Saint-Gilles: la police peut-elle menotter des enfants lors d'une intervention ?

Depuis quelques heures, une vidéo circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle montre l'interpellation de deux jeunes garçons, en rue à Saint-Gilles. L'un d'eux, âgé d'à peine treize ans, est menotté et emmené par le policiers dans une voiture, sous les réclamations, protestations et regards incrédules de pas mal de passants. Cette image suscite pas mal de réactions, d'indignations et pose la question de la légalité de pouvoir passer des menottes à des enfants.

Selon la zone, "une patrouille a été appelée pour un vol avec violence en train d'être commis dans un parc juste à côté. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils voient un groupe de cinq-six jeunes s'enfuir. Les policiers interpellent l'un d'entre eux et courent pour en rattraper un autre qui tentait de fuir. Ce sont les deux jeunes que vous voyez sur la vidéo. Deux frères, dont l'aîné a treize ans. Les policiers passent alors les menottes à au moins l'un d'entre eux pour éviter qu'il ne s'échappe à nouveau. Ces jeunes sont alors interpellés et conduits au commissariat. Une fois au commissariat, on apprend que la nature des faits pour lesquels la patrouille a été appelée a changé. Il ne s'agit plus de vol avec violence, mais bien d'une tentative de vol de mobylette sur place. Les jeunes sont alors relaxés et reconduits chez leur parents. Les policiers ont expliqué en détail ce qu'il s'était passé aux parents et sont partis".

Les menottes, on peut les mettre sans limite d'âge ?

En matière d'usage des menottes, la loi sur la fonction de police le réglemente via deux articles, les 37 et 37 bis. Pour faire simple, pour l'instant, il n'y a aucune limite d'âge pour faire usage de menottes lors d'une intervention. Par contre, il y a des balises qui peuvent "justifier" ou "légitimer" la pose de ces menottes. Par exemple, le fait que l'une des personnes interpellées tente ou ait tenté de s'enfuir. "C'était le cas ici avec le jeune de treize ans", explique-t-on à la zone de police Midi. "Légalement, visiblement, les policiers n'ont donc pas commis de faute, puisque qu'il y avait eu tentative de fuite et qu'il n'y a pas d'indication d'âge minimal pour poser les menottes".

Pour moi, c'est clair, on est dans un cas de violence policière à l'égard de mineur

Mais il y a bien sûr la loi et l'interprétation de la loi. "Quand on voit qu'ici ce sont des jeunes de moins de treize ans, qu'ils ont l'air de se laisser faire et qu'ils ne sont sans doute pas assez costauds pour faire de gros dégâts, on se demande vraiment si une telle violence était justifiée", dénonce Bernard de Vos, le délégué général aux droits de l'enfant, qui a été interpellé par de nombreux citoyens après la publication de la vidéo. "Pour moi, c'est clair, on est dans un cas de violence policière à l'égard de mineur. Sans oublier la situation de honte qu'on a fait vivre à ces enfants qui sont traités comme des criminels devant des passants en pleine rue et emmenés en voiture de police, comme s'ils avaient commis des faits très graves. Ici, une tentative de vol de vélomoteur si j'en crois ce qu'on m'a dit, ne justifie certainement pas une telle intervention. Sans oublier que les policiers menacent même les gens dans la rue et tentent de les intimider pour les empêcher de filmer, alors qu'ils peuvent tout à fait le faire".

Le délégué général aux droits de l'enfant va analyser tout cela en détail ce lundi matin et verra quelles suites il peut donner au dossier. "Il y en aura", affirme Bernard de Vos. Le bourgmestre de Saint-Gilles demande lui aussi que la lumière soit faite sur ce dossier. "A moins que l'enquête ne démontre l'existence d'un danger réel ou que des actes graves aient été commis, je condamne l'usage des menottes pour de jeunes mineurs comme on le voit dans la vidéo circulant sur les réseaux sociaux", écrit le socialiste Charles Picqué sur sa page Facebook et demande à ce que la police investigue en interne pour éviter de jeter le discrédit sur toute la zone. Le chef de corps de la zone Midi nous a confirmé qu'une enquête allait bien être menée dans les jours qui viennent par le service de contrôle interne de la zone.