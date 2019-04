La police lance un appel à témoin pour la tentative de meurtre du 2 avril à Anderlecht

La police a lancé, jeudi, un appel à témoin concernant l'agression au couteau dont une femme a été victime le 2 avril dernier à Anderlecht.

La police appelle toute personne qui aurait aperçu l'auteur à se manifester. Ce dernier est décrit comme un homme d'entre 20 et 30 ans, mesurant environ 1m80, présentant une calvitie frontale et un fin collier de barbe.

A la demande de Madame la juge d'instruction Dagnely à Bruxelles, la police demande de diffuser l'avis suivant: "le mardi 2 avril 2019 à 07h20, une tentative de meurtre a été commise sur une femme d'origine somalienne, chaussée de Ninove à Anderlecht. La victime accompagnée de ses trois enfants a été poignardée par un individu qui a pris la fuite en direction de la gare de l'Ouest".

"L'auteur est âgé d'entre 20 et 30 ans. Il mesure environ 1m80, est de corpulence robuste, a les cheveux noirs, une calvitie frontale et un fin collier de barbe. Au moment des faits, il était vêtu d'un sweat à capuche gris avec une bande à motifs noirs et blancs à hauteur de la poitrine, un pantalon de jogging bleu foncé, des baskets blanches et un bonnet bleu. Il est en possession d'un petit sac à dos bleu de marque Quechua. Si vous reconnaissez cet individu, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu", renseigne le communiqué de la police.

Dans ce dossier, une instruction est ouverte du chef de tentative d'assassinat. La victime, âgée de 32 ans, avait été poignardée alors qu'elle sortait de chez elle avec ses enfants. Les motifs de l'agression sont toujours inconnus.