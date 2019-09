La police de Bruxelles saisit 8000 plants de cannabis et 90.100 euros en liquide

C’est une belle prise que vient de réaliser la police bruxelloise. La section drogue de la zone Bruxelles-Ouest a effectué une série de perquisitions et saisit 8000 plants de cannabis d’une valeur de 10 à 15 millions d’euros annuels, 46 kg de marijuana, 90.100 euros en liquide et de faux documents d’identité.

Ces perquisitions visaient deux organisations criminelles actives dans et hors de la Région de Bruxelles-Capitale. Les deux bandes criminelles opéraient séparément l’une de l’autre. La police avait découvert leur existence l’an dernier après avoir démantelé un premier réseau à Ganshoren et à Uccle. Dès lors, elle a mené des recherches sur ces deux organisations. La police a alors eu assez d’informations que pour passer à l’action, démanteler les bandes et interpeller leurs chefs.

Dans les 13 plantations perquisitionnées, il y avait chaque fois un suspect, chargé de l’entretien et de la récolte du cannabis. Ces individus ont tous été interpellés. Au total, 22 personnes ont été arrêtées. 15 sont sous mandat d’arrêt. L’un d’entre eux a été libéré sous conditions et six autres ont été libérés après audition.

Les plants de cannabis ont été enlevés par la protection civile et détruits à l’incinérateur de Bruxelles.