La police de Bruxelles-Nord démantèle un trafic d'héroïne et cocaïne

Un homme de 28 ans (O.S.) suspecté d'être à la tête d'un réseau de vente d'héroïne et de cocaïne actif à Schaerbeek, Evere et Etterbeek ainsi que trois membres de l'organisation (deux hommes de 27 ans et un de 24 ans) ont été arrêtés dans le cadre de sept perquisitions réalisées entre le 3 novembre et le 3 décembre, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Ils ont tous les quatre été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.

La police de Bruxelles-Nord (Evere, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode) a en fait remonté une filière de ce réseau. Un premier suspect âgé de 22 ans avait été arrêté en mai pour une vente d'héroïne et de cocaïne à Schaerbeek. Une perquisition avait eu lieu à son domicile situé rue du Foyer schaerbeekois. La police avait alors saisi une centaine de grammes d'héroïne et de cocaïne, plusieurs téléphones portables et une somme de 2.600 euros. Le suspect avait été placé sous mandat d'arrêt.

Sept nouvelles perquisitions

Ce sont les informations recueillies lors de cette perquisition et les diverses analyses de la téléphonie qui ont permis d'identifier des personnes suspectées d'appartenir à l'organisation. Les sept nouvelles perquisitions de ces dernières semaines ont été menées à Anvers, Etterbeek, Ixelles, Wemmel, Laeken, Enghien et Chièvres. Au cours de celles-ci, la police a saisi un véhicule, un total de 1,250 kg d'héroïne et de cocaïne dont une certaine quantité était déjà conditionnée en petits paquets pour la vente, environ 4.000 euros, ainsi que des documents, des téléphones et du matériel.

La zone de police locale a collaboré avec l'équipe anti-drogue de la police fédérale pour mener cette opération.