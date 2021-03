La police bruxelloise inquiète de l'utilisation fréquente de gaz hilarant chez les jeunes

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles est intervenue à plusieurs reprises durant le week-end pour mettre fin à des rassemblements de jeunes, là où les 'mesures Covid' n'étaient pas respectées.

Lors de ces interventions, la police a saisi du gaz hilarant. Elle met en garde sur les effets très néfastes de cette substance sur la santé.

La police bruxelloise dresse "un constat alarmant" devant la découverte de plus en plus fréquente de gaz hilarant, c'est-à-dire de protoxyde d'azote, en possession de certains jeunes. "Les risques et les effets néfastes de ce 'party drug' ne peuvent pas être sous-estimés", a-t-elle rappelé lundi.

Le Centre anti-poisons avertit également des dangers liés à la respiration de ce gaz. "L'utilisation festive de gaz hilarant connaît un regain d'intérêt. Les cartouches de protoxyde d'azote utilisées en cuisine pour les siphons à chantilly sont disponibles dans le commerce pour un prix modique", déplore-t-il.

"À côté des effets euphorisants recherchés, notamment la sensation de bien-être, des éclats de rire, etc., le protoxyde d'azote peut avoir des effets indésirables bien moins agréables, tels que des vertiges, des malaises, un sentiment de désorientation, une sensation d'ébriété, ... Ces effets sont à l'origine de chutes graves et d'accidents de la route", explique le Centre anti-poisons.