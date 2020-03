La piscine de Saint-Josse s'ouvre aux personnes sans abri qui souhaitent se laver

Parmi les diverses initiatives qui éclosent pour venir en aide aux personnes les plus fragilisées, il y a celle de la commune de Saint-Josse et de son service de prévention.

La piscine ouverte quatre jours par semaine

La plus petite commune de la région bruxelloise est aussi celle qui héberge la population la plus pauvre du pays. On y trouve un public confronté à l'impossibilité de se laver. D'où l'idée d'ouvrir les Bains de Saint-Josse pour permettre aux personnes sans abri ou sans sanitaires de prendre une douche.

"La piscine est accessible dès ce mardi, à raison d'une heure par jour, entre 9 heures et 10 heures", explique la fonctionnaire de prévention de la commune, Christine Pauporté. "Nous proposons également un accompagnement social et disposons d'un stock de shampoing, de savon et d'essuies. Les mardis et jeudis sont réservés aux hommes, avec du personnel masculin. Les mercredis et vendredis accueillent les femmes, avec un personnel exclusivement féminin."

D'autres services communaux sont mobilisés pour laver les essuies. De nombreuses personnes étaient déjà présentes ce matin, à l'ouverture, pour profiter d'une douche réparatrice. Christine Pauporté invite les autres communes bruxelloise à prendre le même type d'initiative.