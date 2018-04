La personne âgée atteinte d'Alzheimer a été retrouvée ce mardi à Bruxelles

Nicole Quintard, la dame âgée qui avait disparu de sa maison de repos à Woluwe-Saint-Lambert, lundi, a finalement été retrouvée mardi soir. Elle est en bonne santé et a réintégré "Les Résidences de l'Eden" où elle séjourne, dans le quartier Tomberg, à Woluwe-Saint-Lambert. Nicole Quintard avait faim, froid et sommeil et est entrée dans un magasin pour demander à manger. Trouvant la vieille dame désorientée, le commerçant a appelé la police. Elle faisait l'objet d'un avis de disparition depuis mardi de la part de la police fédérale. La fugue de cette personne âgée atteinte d'Alzheimer se termine donc sans dommages.