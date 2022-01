La pandémie a permis aux livres de se refaire une nouvelle santé

C’est aujourd’hui ce qu’on pourrait "l’autre rentrée littéraire", à côté de celle de septembre.

Plusieurs romans très attendus, comme le nouveau Michel Houellebecq sortent aujourd’hui ou dans les jours qui viennent. L’occasion de constater que le secteur du livre se porte bien. Très bien, même.

La pandémie et les confinements ont boosté les ventes. En France, l’an dernier, on a vendu 19% de livres en plus par rapport à 2019, dernière année "normale" avant le Covid.

Chez nous, il n’y a pas encore de chiffres officiels. Mais l’un des principaux distributeurs de livres du pays nous confirme qu’on devrait aussi être à 1/5e de ventes en plus. Tout le monde ou presque aurait d’ailleurs vu ses chiffres grimper, tant les grosses librairies, que les supermarchés ou les petites structures indépendantes.

D’ailleurs, chez Tulitu dans le centre de Bruxelles, la patronne des lieux à le sourire en ce jour de réouverture pour sa petite librairie. "Chez nous, les ventes ont même grimpé de 40% l’an dernier si on compare à 2019", explique Ariane Herman. "Pour 2020, la hausse constatée était déjà de 25%, malgré les semaines de fermeture complète lors du premier confinement".

Je me sentais mal par rapport à mes voisins commerçants

Du coup, la patronne a même pu engager en CDI celle qui travaillait jusqu’ici chez elle comme étudiante. "Et ça, grâce au Covid. C’est quand même incroyable de pouvoir dire cela quand on voit les dégâts que cela a faits à d’autres commerces. Je me sentais même mal ces derniers mois par rapport aux enseignes voisines qui devaient parfois rester fermées ou qui voyaient leurs chiffres plonger. Mais finalement, ce sont eux qui m’ont dit que je ne devais pas m’en faire, qu’ils étaient contents que ma librairie fonctionne et que cela permettait aussi de maintenir une vie et une attractivité commerciale dans la rue où on se trouve".

Ariane Herman confesse quand même que tout n’a pas été rose ces derniers mois. "La période a été intense au niveau stress. Surtout en ce qui concerne les livraisons. Avec les soucis créés par la pandémie, lorsqu’on faisait des commandes, souvent elles arrivaient en retard, parfois pas du tout. Je ne veux plus revivre cela cette année".

Et pour confirmer ces bons chiffres, Julia, une cliente présente dans la librairie sourit au moment d’arriver à la caisse. "Il vaut mieux que je paie maintenant, sinon j’aurai bientôt encore beaucoup plus dans les mains", rigole-t-elle. "J’étais venue pour un livre en particulier et, finalement, j’en ai trouvé plusieurs autres que je cherchais depuis un petit temps". Reste juste maintenant à trouver le temps de les lire. "Mais, disons que je vais le prendre, ce temps", ajoute la jeune femme avant d’en rire avec la patronne.