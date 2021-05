La nouvelle taxe de circulation intelligente pas (encore) enterrée à Bruxelles

Des régions sur différentes longueurs d’ondes

Bruxelles voudrait en fait supprimer à l’avenir la taxe de circulation forfaitaire qu’on paie chaque année, pour la remplacer par un montant variable en fonction de la puissance du véhicule et des heures auxquelles on utilise sa voiture à Bruxelles. Objectif : réduire les bouchons et le trafic en heure de pointe, et améliorer la qualité de l’air dans les 19 communes.

Cette nouvelle taxe coûterait souvent moins cher aux automobilistes bruxellois que l’actuelle taxe de circulation, affirme la Région. Mais elle constituerait une double taxation pour les voitures des autres régions, s’insurgent Flandre et Wallonie. Puisque les automobilistes du nord et du sud devraient toujours s’acquitter d’une taxe chez eux, en plus de ce montant variable à Bruxelles.

C’est le cœur du débat entre gouvernements du pays. Et il sera difficile à résoudre. Parce que, pour harmoniser les choses, il faudrait donc que la Flandre et la Wallonie acceptent de mettre au point une taxe de roulage variable chez elles, ce qu’elles ne souhaitent pas.