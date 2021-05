La nouvelle taxe de circulation intelligente déjà enterrée à Bruxelles ?

Ce mercredi sera-t-il décisif pour l’avenir de la future taxe kilométrique Smartmove à Bruxelles ? Le comité de concertation, qui réunit les différents gouvernements du pays, se penche en tout cas aujourd’hui sur la question. Et cela ne sent pas très bon puisque, jusqu’ici, Flandre et Wallonie s’opposent au projet bruxellois.

Des régions sur différentes longueurs d’ondes Bruxelles voudrait en fait supprimer à l’avenir la taxe de circulation forfaitaire qu’on paie chaque année, pour la remplacer par un montant variable en fonction de la puissance du véhicule et des heures auxquelles on utilise sa voiture à Bruxelles. Objectif : réduire les bouchons et le trafic en heure de pointe, et améliorer la qualité de l’air dans les 19 communes.

Cette nouvelle taxe coûterait souvent moins cher aux automobilistes bruxellois que l’actuelle taxe de circulation, affirme la Région. Mais elle constituerait une double taxation pour les voitures des autres régions, s’insurgent Flandre et Wallonie. Puisque les automobilistes du nord et du sud devraient toujours s’acquitter d’une taxe chez eux, en plus de ce montant variable à Bruxelles. C’est le cœur du débat entre gouvernements du pays. Et il sera difficile à résoudre. Parce que, pour harmoniser les choses, il faudrait donc que la Flandre et la Wallonie acceptent de mettre au point une taxe de roulage variable chez elles, ce qu’elles ne souhaitent pas.

Les véhicules seront-ils bientôt taxés de manière différente dans chacune des trois régions du pays ? Le dossier est sur la table du comité de concertation - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Une crainte du "tourisme à l’enregistrement des véhicules"

Et il n’y a pas que ça. Les autres régions craignent aussi un report du trafic automobile (donc aussi de la pollution de l’air) en dehors de Bruxelles, ainsi que des risques comme le "tourisme à l’enregistrement des véhicules", indique ce matin le média Bruzz.

Cela consisterait, pour des entreprises flamandes ou wallonnes, à faire enregistrer leurs voitures à Bruxelles, mais tout en les faisant rouler en Flandre ou en Wallonie. Et, donc à ne plus (ou presque plus) payer de taxe de circulation, alors que les véhicules roulent tout de même et polluent ailleurs sur les routes.

Si le comité de concertation ne trouve pas d’accord, cela pourrait être la fin de ce projet de taxe automobile dite "intelligente" à Bruxelles.