La navette sans chauffeur de la STIB est arrivée au parc de la Woluwe

"Une petite boîte sans volant ni pédale", c’est en ces termes que Philippe Vandewauwer, manager études et projets stratégiques à la STIB décrit la nouvelle navette autonome de la société de transport en commun bruxelloise. Elle vient d’arriver au Parc de la Woluwe. Premières impressions.

Pas bien grande

Il ne faut pas s’attendre à un bus ou à une rame de tram mais plutôt à une capsule d’environ 4 mètres de long sur 2 de large. Il peut accueillir 12 personnes (6 assises et 6 debout).

Sans chauffeur mais avec un contrôleur

Si la navette fonctionne toute seule, ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de personnel Stib à l’intérieur. Un accompagnateur est obligatoirement présent dans le véhicule. Il a été formé tout spécialement pour gérer l’engin. En cas de problème, il peut reprendre la conduite de manière manuelle avec une télécommande.

Plutôt lente

La navette n’est pas censée rouler à plus de 10 à 15 km/h sur un parcours de 1,5 km, une mini-ligne de 5 arrêts dans le parc de la Woluwe. Le parcours est programmé via un dispositif cartographique. En cas d’obstacle, un lidar le détecte et arrête le véhicule de manière automatique. Dans le Parc, il ne peut s’agir que de piétons, de cyclistes ou autres engins de mobilité douce sur des voiries de 8 mètres de large.

Embarquement pas si immédiat

Si la navette est testée ce vendredi, il ne sera possible d’y embarquer qu’à la fin de ce mois, le 28 juin. Ce sera gratuit de 13h à 19h, durant tous les week-ends d’été, jusqu’au 22 septembre (à l’exception de la semaine du passage du tour de France, début juillet).