La multiplication des zones résidentielles à Bruxelles complique le travail des pompiers

Dans le cadre du déconfinement, plusieurs communes bruxelloises ont mis en place des zones dites "de rencontre" ou résidentielles. Certaines artères ont également été réservées aux jeux des enfants. Dans ces zones, la vitesse est limitée à 20 km/h et les usagers faibles (cyclistes et piétons) ont la priorité sur les voitures. L'objectif est de permettre le respect de la distanciation sociale lorsque les trottoirs sont trop étroits, par exemple.

Pas de dérogation pour les services de secours

Mais il y a un hic : ni les communes, ni la région n'ont veillé à ce que les pompiers et ambulanciers du SIAMU bruxellois disposent d'une dérogation dans ces zones résidentielles. En temps normal, les autopompes et les ambulances peuvent outrepasser la vitesse maximale autorisée dans les zones limitées à 30, 50 ou 70 km/h lorsqu'elles actionnent sirène et gyrophare.

Rien n'est en revanche prévu dans les zones où la vitesse est limitée à 20 km/h. Les pompiers et ambulanciers courent donc le risque - théorique - d'être verbalisés par la police en cas d'excès de vitesse lors d'une intervention d'urgence. "Or, en cas d'incendie ou d'arrêt cardiaque, chaque minute, chaque seconde compte", explique Walter Derieeuw, porte-parole du Siamu bruxellois. "Nous avons donc écrit aux communes et aux autorités régionales pour leur demander à bénéficier d'une dérogation".

Dans l'urgence du déconfinement, il semble que les autorités politiques aient oublié quelques détails. Mais l'impact réel sur le travail du Siamu devrait être négligeable.