La martre des pins repérée en Forêt de Soignes

La martre des pins a été repérée en forêt de Soignes ces derniers jours. Si elle s'y installait de manière pérenne, ce serait une excellente nouvelle. La présence ce ce petit animal est le signe d'une forêt en bonne santé, un indicateur d'un bon habitat.

Plus petite qu'un chat, courte sur pattes, assez élancée, avec une queue assez longue et touffue, des oreilles courtes, de couleur brun taupe sur le dos et une tache jaune sale sur la poitrine: c'est la martre des pins. Elle a été repérée en forêt de Soignes ces derniers jours notamment par l'association de protection des animaux, Natuurpunt.