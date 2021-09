La Marque Jaune de retour sur les murs de Bruxelles

La fresque fait 60 m2. Hasard du calendrier : à quelques jours près, son inauguration correspond au 75° anniversaire de la publication, dans l'hebdomadaire Tintin, de la première planche du Secret de l'Espadon, la première des aventures du célèbre duo britannique. Une date que tous les admirateurs de la série connaissent par coeur : le 26 septembre 1946. De même que lesdits admirateurs (et trices, il n'y a pas de raison) savent que la célèbre marque n'est pas un "M", mais la lettre grecque "mu".

Cette fois-ci, le dessin a élu domicile rue du Temple, dans les Marolles. Un choix que la Ville explique par le fait que ce nouvel emplacement se trouve à deux pas de la rue Ernest Allard, qui a vu naître Edgard P. Jacobs, le créateur de Blake et Mortimer.

Tellement logique que la fresque, inaugurée ce vendredi, est déjà la troisième à proposer ce dessin. Mais les deux premières ont disparu. La toute première, inaugurée en 1996, avait survécu sept ans au coin de la rue d'Anderlecht et de la rue du Petit Rempart avant de déménager. Sa nouvelle adresse, rue du Houblon, a tenu jusqu'en 2019. Mais, cette année là, une nouvelle construction l'avait rendue invisible.

Tout le monde connaît cette image : Blake et Mortimer, l'air interloqué, devant un mur de briques rouges sur lequel se dessine, énorme, une Marque Jaune qui semble les défier. Comme, depuis trente ans, la ville de Bruxelles propose un parcours BD composé de fresques peintes sur des murs aveugles, il était logique qu'un de ces murs soit à son tour recouvert de la célèbre Marque.

Bruxelles: la fresque Blake et Mortimer retrouve un mur dans les Marolles - 24/09/2021

Le parcours BD, né d'une volonté de la ville de Bruxelles de cacher les murs aveugles dont on avait retiré les affiches publicitaires, a réussi, au fil du temps, à s'imposer comme une attraction touristique à part entière, forte de plus de 60 murs peints rendant hommage aussi bien à Tintin qu'à Yoko Tsuno, Spirou, ou a d'autres personnages parfois moins grand public. Pour son trentième anniversaire, ce Parcours se modernise. Dorénavant, chaque fresque sera accompagnée de son code QR, qui renverra à www.parcoursBD.brussels, un site contenant différentes informations, aussi bien sur le parcours que sur les fresques et les auteurs.