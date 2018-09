La Maison de la Francité prend ses quartiers sur la toile internet

La Maison de la Francité, située rue Joseph II à Bruxelles, a lancé mercredi la première Web TV dédiée à la langue française et à la francophonie internationale.

L'Hôtel Hèle qui abrite la Maison de la Francité a été construit au XIXème siècle et a été restauré à l'identique en 2013. Aujourd'hui, elle se dématérialise pour se décliner en une version 2.0 afin de prolonger sa mission de promotion de la langue française dans un esprit d'ouverture et de modernité. La Maison de la Francité a ainsi décidé d'amplifier sa présence et son activité sur les réseaux sociaux et de moderniser son site internet.

Moteur de recherche qualitatif

Tel un moteur de recherche qualitatif, sa Web TV filtre les contenus internet sur la langue française dans l'idée de proposer une sélection riche et instructive. Elle sera accessible en ligne lundi prochain à l'adresse www.francité.tv. "Sur Youtube, quand on fait des recherches sur la langue française, il y a énormément de vidéos, dont beaucoup sont farfelues voires hargneuses par exemple pour le sujet de l'écriture inclusive", remarque Donald George, directeur de la Maison de la Francité. "On traite de sujets contemporains - comme le franglais ou la suprématie du français de Paris dans la francophonie - et parfois de sujets plus anciens. Il est aussi intéressant de voir que par exemple dans les années 80 on a débattu des mêmes sujets, mais tout autrement. On a aussi des moments télé, pris dans les archives de l'INA (Institut national de l'Audiovisuel)".

Publications majeures

La partie "Francophonie" contient des publications majeures de l'Organisation internationale de la Francophone (OIF). La Web TV rassemble encore des vidéos qualitatives sur des grands auteurs francophones et une production propre liée aux événements organisés au sein de la maison de la Francité. Sa saison 2018-2019 propose plus de 450 activités, parmi lesquelles des expositions, des joutes oratoires ou des dîners littéraires.

Un Dazibao en ligne

Un "Dazibao de la Francité" (en référence aux panneaux d'affichage traitant d'un sujet de société en Chine) proposera par ailleurs une bibliothèque en ligne rassemblant des articles et textes de réflexion sur la langue française et la francophonie internationale. Une visite virtuelle de l'Hôtel Hèle sera également proposée via Google Streetview.

A l'occasion du lancement de sa Web TV et de l'ouverture d'une exposition de peintures et sculptures réalisées par l'artiste belge Johan Baudart, la Maison de la Francité a de plus dévoilé son double espace d'exposition rénové, constitué du patio Jean de La Fontaine et de la galerie de verre.