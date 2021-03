La lutherie "Maison Bernard" remporte un prix international doté de 100.000 euros

La Maison Bernard, entreprise familiale bruxelloise spécialisée dans la fabrication et la réparation de violons, est lauréate de la première édition du prix international "Family is Sustainability" d'une valeur de 100.000 euros. Le prix est décerné par Primum Familiae Vini (PFV), une association de douze grandes familles viticoles européennes engagées dans la durabilité et le transfert des connaissances.

Le prix PFV vise à récompenser une entreprise familiale dans tout domaine d'entreprise pour son expertise, sa responsabilité sociale et sa durabilité. "Nous avions de nombreuses candidatures et le choix était difficile à faire, mais le jury a considéré la Maison Bernard comme un parfait exemple de savoir-faire artisanal et de préservation d'une tradition séculaire entre les mains de la famille", a déclaré Matthieu Perrin, président de l'association PFV.

La Maison Bernard est gérée par Jan Strick et son fils Matthijs. La société a récemment restauré un violon Stradivarius de 1722.