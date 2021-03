La liaison entre l'autoroute cyclable F3 Bruxelles-Louvain et Brussels Airport inaugurée

La nouvelle piste cyclable menant à Brussels Airport a été officiellement inaugurée lundi. Longue de près de deux kilomètres, elle relie l'aéroport à l'autoroute cyclable F3 existante entre Louvain et Bruxelles. Sa réalisation est le fruit d'une collaboration entre la Région flamande, la province du Brabant flamand, la commune de Zaventem et Brussels Airport Company.

"La mobilité intelligente est extrêmement importante pour l'aéroport", souligne Arnaud Feist, CEO de l'aéroport. "Nous ne nous contentons pas d'assurer la sécurité des avions, nous sommes également une plaque tournante importante pour les transports publics et nous nous sommes engagés à faire de l'aéroport un lieu ouvert aux vélos. Avec cette bifurcation, nous voulons encourager tous ceux qui travaillent sur le site de l'aéroport, les riverains et aussi les passagers qui voyagent léger, à prendre plus souvent leur vélo."

En temps normal, environ 100.000 personnes par jour se rendent à l'aéroport. Mais, pour l'instant, selon le patron, seuls quelques pour cent des travailleurs viennent à l'aéroport à vélo, et Arnaud Feist souhaite voir ce chiffre augmenter.

Le nouveau tronçon de la piste cyclable s'étend sur 1,8 kilomètre de long et 3,5 mètres de large, et se trouve en grande partie dans le lit de l'ancienne voie ferrée. 66 poteaux d'éclairage assurent la sécurité des cyclistes de jour comme de nuit. L'aéroport dispose de places de stationnement pour vélos, avec des points de recharge pour les vélos électriques.

Les travaux avaient commencé en septembre, et ont donc duré un peu plus de six mois. Leur coût s'élève à environ 2 millions d'euros, dont environ 1 million a été assumé par Brussels Airport Company. La majeure partie du reste provient de la province du Brabant flamand et du gouvernement flamand, la commune de Zaventem contribuant encore pour une petite somme.