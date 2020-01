La "Lever House", un lieu de mémoire (dé)coloniale à préserver à Bruxelles

Quelques Bruxellois connaissent sans doute l'ISIB, l'Institut Supérieur d'Ingénieurs de Bruxelles, hébergé dans un vaste bâtiment aux façades décrépies juste à côté de la colonne du Congrès, sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Très peu de gens savent, en revanche, que le même immeuble, classé depuis les années septante, abritait au siècle dernier le siège belge de ce qui est aujourd'hui la multinationale Unilever.

La Lever House et la mémoire coloniale

Dans le hall d'entrée, de part et d'autre de la pièce, trônent deux statues monumentales, derniers témoins de la présence des frères Lever en ces lieux. "La, il y a la statue d'un homme : le coupeur de fruits", explique l'historien (VUB) Benoît Henriet, spécialiste de cette période. "Le coupeur de fruits, c'était vraiment la cheville ouvrière de l'entreprise. C'étaient les hommes, par exemple des Pendés, qui étaient recrutés pour grimper aux arbres en haut des palmiers, couper des régimes de fruits de palme à la machette et les amener jusqu'aux postes d'achat de l'entreprise qui étaient parfois situés à des kilomètres des palmeraies dans lesquelles ils devaient travailler.

La femme, de l'autre côté, on la voit aussi avec des régimes de fruits à ses pieds. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en principe les femmes ne devaient pas travailler pour l'entreprise, bien qu'il y ait eu toute une stratégie de travail féminin caché. En fait, j'ai l'impression qu'elle sert plutôt comme une espèce de pendant symbolique et de pendant allégorique au coupeur de fruits, bien plus finalement qu'elle ne représente quelque chose dans l'articulation, dans la construction du modèle d'exploitation de l'entreprise."

Une entreprise coloniale impitoyable

L'entreprise en question s'appelait "Les Huileries du Congo belge". L'Etat belge avait donné en concession aux frères Lever, des Britanniques, l'exploitation des ressources en huile de palme de la colonie. Elle employait des milliers de travailleurs congolais dans ses diverses implantations à travers le pays. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces travailleurs n'étaient pas spécialement bien traités.

"Particulièrement jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale", poursuit Benoît Henriet. "Après, la situation commence à changer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, officiellement, le travail forcé était interdit au Congo belge à partir de 1908. Cependant, des pratiques de recrutements forcés ont continué à avoir lieu avec l'assentiment et aussi la collaboration de l'administration coloniale."

Des cas de viols, de meurtres et de déplacements de populations sont également documentés. C'est pour préserver cette mémoire des faits, dans une optique décoloniale, que le député PTB Petya Obolensky souhaite un classement de l'intérieur de l'ancienne Lever House. Il a interpellé en ce sens le secrétaire d'état bruxellois à l'urbanisme Pascal Smet au Parlement. Le parti de gauche radicale soutient le chapitre de la déclaration de politique générale du gouvernement dans son volet décolonial mais il attend des actes concrets, à la hauteur des ambitions affichées.

Un classement envisagé mais un immeuble à vendre

Pascal Smet se montre favorable au classement de l'intérieur du bâtiment pour en faire un lieu de mémoire. Mais un obstacle se dresse sur la route : l'immeuble appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui cherche à le vendre. La Région bruxelloise affiche d'autres priorités et ne compte pas se porter acquéreuse du bien. L'avenir de ce lieu étroitement lié à l'une des pages les plus sombres de l'histoire de Belgique dépendra donc du bon vouloir du futur propriétaire. Même en cas de classement, cet acquéreur restera libre de maintenir ou non un accès public au hall d'entrée et aux statues rappelant le sort des Pendés sous le régime colonial.