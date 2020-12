La halle des abattoirs d'Anderlecht recouverte de panneaux solaires

La halle des abattoirs d'Anderlecht va être couverte de panneaux solaires, ce qui devrait faire de la structure "la plus grande installation solaire architecturale d'Europe en milieu urbain", indiquent vendredi dans un communiqué la société Abattoir et la start-up Skysun, spécialisée dans les mécanismes de tiers investissements pour l'installation de centrales photovoltaïques.

Skysun va rénover les toitures et y placer 5.800 modules photovoltaïques. La nouvelle installation produira 1.653 MWh par an, une production équivalente à la consommation électrique de 700 ménages.

"Construite en 1890, la halle était recouverte d'une élégante toiture en zinc joint debout. Cette couverture a été retirée en 1980 car elle était devenue vétuste. La solution 'temporaire' fut de protéger le monument avec une étanchéité en roofing. Malheureusement, cette solution est en place depuis 40 ans et mène à des problèmes de condensations qui accélèrent la dégradation des halles", explique Léopold Coppieters, cofondateur de Skysun.

Combiner respect du patrimoine et énergie propre

Une solution a été trouvée afin d'intégrer de manière esthétique les modules et de "combiner le respect d'un patrimoine historique et l'innovation d'une énergie propre et durable au cœur de la ville".

Si d'ordinaire, les projets photovoltaïques revendent leur surplus en un bloc à un fournisseur d'énergie classique, l'énergie verte et locale sera ici vendue directement auprès des consommateurs finaux, précisent les initiateurs du projet.

Skysun propose ainsi aux particuliers d'investir au travers d'une plateforme d'investissement citoyen dans ce projet bruxellois. Le Prêt Proxi permet aux particuliers-prêteurs de bénéficier d'un avantage fiscal sous la forme d'un crédit d'impôt annuel.