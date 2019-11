La Fondation Roi Baudoin veut donner un coup de pédale au vélo à Bruxelles

La Fondation Roi Baudouin va soutenir cinq projets cyclables supplémentaires pour 570.000 euros. L'objectif est de donner un coup de pédale à l'utilisation du vélo dans la capitale.

Parmi ces cinq nouveaux projets, la commune d'Anderlecht va recevoir plus de 100.000 euros pour réaliser une étude de faisabilité pour améliorer la mobilité douce dans deux quartiers, comme l'explique Susanne Müller-Hubst, Echevine de la Mobilité à Anderlecht : "l’idée est de calculer le temps de circulation dans un quartier, étudier les résultats et voir si on peut les appliquer ailleurs ".

Le Fonds Bike in Brussels, de la fondation roi Baudouin, va également soutenir des projets dans d'autres communes bruxelloises : à Koekelberg, Berchem Saint-Agathe et Uccle.