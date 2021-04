La Foire du Livre de Bruxelles fait découvrir la littérature, au-delà des frontières linguistiques

La Foire du Livre de Bruxelles proposera cette année une nouvelle édition du "Flirt Flamand", en partenariat avec l’institution publique flamande Literatuur Vlaanderen. Du 6 au 16 mai, le programme offrira notamment des rencontres entre auteurs de chaque communauté linguistique ainsi qu’un outil pour trouver son âme sœur littéraire.

Proposé lors de la foire depuis 2019, "Flirt Flamand" a pour ambition de faire découvrir la littérature par-delà les frontières linguistiques et de jeter des ponts entre le secteur du livre francophone et néerlandophone et les lecteurs. Cette année, il s’adaptera à l’édition numérique de l’événement en diffusant quotidiennement une rencontre transfrontalière entre auteurs francophones et néerlandophones dans des lieux inédits à Bruxelles. Ce sera notamment le cas de Caroline Lamarche et David Van Reybrouck à l’ancienne gare de triage de Schaerbeek-Josaphat, Seckou et Lisette Lombé à la bibliothèque de Muntpunt ou encore Peter Terrin et Adeline Dieudonné dans la galerie des glaces du Markten. Ces vidéos seront accessibles sur les sites www.flirtflamand.be, www.flb.be ainsi que sur YouTube. Un "Matchmaker" déjà proposé en ligne, sorte de Tinder pour lecteurs, permet également de chercher son âme sœur de l’autre côté de la frontière linguistique en fonction des goûts littéraires.

A partir du 24 avril, les auteurs Lize Spit et Thomas Gunzig se lanceront par ailleurs dans une expérience littéraire baptisée #THOMIZE, une série numérique qui dévoilera leur "flirt sans frontières". Via l’application d’histoires SKGN de SKaGeN, il sera possible d’assister gratuitement à ce spectacle en suivant leurs échanges en direct pendant 12 jours. Les réservations sont ouvertes sur le site www.flirtflamand.be. La Foire du Livre de Bruxelles se déroulera cette année avec un modèle presque entièrement numérique en raison de la crise sanitaire.

Malgré ces contraintes, l’événement veut toujours permettre l’accès au livre et à la culture via de grandes rencontres mais aussi des formats plus insolites et participatifs, en partenariat avec différents lieux bruxellois. Les organisateurs dévoileront le programme complet de la foire fin avril.