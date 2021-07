La Flandre et Bruxelles installeront 110 bornes de recharge électrique

La Flandre et la Région bruxelloise installeront d'ici septembre 2022, 110 installations de recharge pour voitures et bateaux électriques ont annoncé lundi la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open Vld), et son collègue bruxellois de l'Énergie Alain Maron (Ecolo).

Il s'agit de 101 bornes de recharge et de neuf installations d'alimentation à quai, ont-ils précisé dans un communiqué. Elles doivent être prêtes d'ici septembre 2022. Cette infrastructure de recharge supplémentaire sera réalisée grâce au projet européen BENEFIC ("Brussels Netherlands Flanders Implementation of Clean Power to Transport").

51 projets ont été soumis dans le cadre d'un troisième appel à projets européen. Onze d'entre eux ont été sélectionnés, pour un montant de 1,7 million d'euros de subsides.

Ces onze projets devraient aboutir à 66 points de recharge standards, deux chargeurs rapides et 33 chargeurs ultra-rapides pour véhicules électriques et neuf installations d'alimentation à quai pour bateaux de navigation intérieure, selon Mme Peeters et M.Maron.