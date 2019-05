La fin de l'autoroute E40 réduite de deux bandes à l'entrée de Bruxelles dès lundi

Cela faisait partie des projets du gouvernement bruxellois : réduire le nombre de bandes la fin de l'autoroute E40 entre le pont des Communautés, à Evere, et l'entrée du tunnel Cortenbergh. Il a été question, en 2016, de passer de six à quatre bandes de circulation pour réduire la pression automobile à l'entrée de la région bruxelloise. Cela sera finalement deux bandes qui disparaîtront de cette portion d'autoroute dès lundi, a confirmé le ministre bruxellois de la mobilité, Pascal Smet. Cela concerne donc principalement les navetteurs en provenance de la province de Liège et du Brabant flamand.

Améliorer la qualité de l'air

L'objectif déclaré est d'améliorer la qualité de vie et de l'air des riverains de Schaerbeek, Evere et Woluwe-Saint-Lambert, les trois communes essentiellement impactées par l'afflux quotidien de véhicules. A plus long terme, la Région envisage de transformer la fin de l'autoroute en boulevard urbain. Il est aussi question de recouvrir la fin de l'E40 d'une dalle sur laquelle prendraient place des logements, des bureaux ou des activités productives. Mais ce type d'aménagement nécessite évidemment des études faisabilité, des enquêtes publiques et des permis d'urbanisme.