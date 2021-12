La fillette de 10 ans intoxiquée dimanche au CO à Koekelberg est décédée

La fillette de 10 ans hospitalisée dimanche en fin d’après-midi dans un état inquiétant pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO), dans son appartement situé avenue du Panthéon à Koekelberg, est décédée dans la matinée de lundi des suites de cet empoisonnement, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Ce dernier a demandé à un expert incendie et à un spécialiste de Sibelga, le distributeur de gaz et d’électricité en région bruxelloise, de se rendre sur les lieux et de procéder aux constatations nécessaires. L’enquête suit son cours.

Un couple a appelé les secours dimanche vers 16h30 après avoir trouvé leur fille de 10 ans inconsciente dans la salle de bain. L’opérateur de la centrale téléphonique 112 a demandé aux parents d’ouvrir les fenêtres en grand et les a guidés à distance pour leur permettre d’effectuer les premiers gestes de réanimation Les ambulanciers ont pris le relais à leur arrivée sur les lieux. La jeune fille avait été transférée dans un état préoccupant à l’hôpital.

Selon les premiers constats des pompiers, l’origine de son malaise est attribuée à un manque d’apport d’air frais et à un problème d’évacuation des gaz à combustion de la chaudière.

Des techniciens de Sibelga ont scellé le chauffe-eau et le compteur qui lui est raccordé.

Les pompiers ont procédé au contrôle de l’ensemble des appartements du bâtiment. Aucun autre problème n’a été détecté.