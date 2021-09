La Fête de la BD bulle dès ce vendredi aux quatre coins de Bruxelles

Après une édition immersive mais limitée en raison de l'épidémie de coronavirus, la Fête de la BD tourne la page et retrouve le grand public ce vendredi pour un mois d'escapade aux quatre coins de Bruxelles.

Une chasse aux trésors du Neuvième Art dans le parc d'Egmont, un petit-déjeuner autour d'Alice Guy, première réalisatrice de l'histoire du cinéma, un saut dans le temps pour rencontrer le roi Louis II de Bavière au Château des Étoiles, ou encore pénétrer dans un saloon guidé par Lucky Luke et son fidèle Jolly Jumper, voici quelques-unes des activités proposées durant cette édition spéciale de la Fête de la BD, qui se déploiera du 10 septembre au 10 octobre dans toute la capitale.

La Corée du Sud à l’honneur

Pour sa 12e édition, la Fête de la BD met à l'honneur la Corée du Sud afin de célébrer les 120 ans du traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la Belgique et le Pays du matin clair.

Le Centre belge de la bande dessinée (CBBD) plongera les amateurs et amatrices de manhwa et webtoon au cœur de la créativité en constante évolution des planches coréennes. Le dessinateur de presse satirique Park Jae-Dong y brossera également le portrait de celles et ceux qui oseront soumettre leurs traits à l'exercice.

L'auteur DoHa Kang se prêtera, lui, au jeu de la dédicace, tandis que l'autrice Keum Suk Gendry-Kim sera l'invitée d'un talk-show animé par Mélanie Andrieu, commissaire d'exposition au CBBD.

Des dédicaces pour tous

Des dédicaces, il y en aura pour tous les goûts, avec notamment Aude Mermilliod, autrice du roman graphique "Il fallait que je vous le dise" sur l'avortement et, plus récemment, du "Chœur des Femmes", Bastien Vivès et Martin Quenehen, qui signent le nouveau "Corto Maltese - Océan noir", le célèbre marin de Hugo Pratt, Camille Mélu avec ses "Filles uniques", Joseph Kai et "L'intranquille", ou encore l'incontournable illustrateur de Blacksad, Juanjo Guardino.

Les lauréats des prix Atomium

Le 10 septembre seront dévoilés les lauréats des prix Atomium lors d'une cérémonie en compagnie des auteurs et grands noms de l'édition. Les 11 prix, dotés de plus de 100.000 euros, constituent un moyen pour les autorités bruxelloises de soutenir les professionnels du phylactère.

La parade des ballons géants

Le week-end du 17 au 19 septembre, les traditionnels ballons géants à l'effigie du Grand Schtroumpf, Boule, Garfield, Gaston Lagaffe et autres héros de papier paraderont galerie Anspach, accompagnés d'un petit nouveau qui sera dévoilé dans la galerie Ravenstein.

Des expos à découvrir

Enfin, petits plaisirs extra sur le gâteau des festivités, une visite guidée dimanche 12 septembre de l'exposition Tanz!, sur l'histoire d'un jeune danseur allemand passionné de comédies musicales, en compagnie de l'autrice Maurane et du journaliste Olivier Van Vaerenbergh, tandis que l'exposition "Les Enfants de Raymond" Leblanc, créateur du journal Tintin et du studio d'animation belge Belvision, proposera du 10 septembre au 15 novembre de découvrir les jeunes pousses de la bande dessinée de demain.

À Train World, l'épopée "De Pékin à Hankou" (l'actuelle Wuhan) fait grimper, depuis le 7 mai et jusqu'au 10 octobre, les visiteurs à bord des investissements belges en Chine dans le secteur ferroviaire. Et pour couronner le tout, la Fête de la BD vous offre une plongée "Dans la tête de Charel Cambré". Pas de tout repos...