La fermeture partielle du parc Duden postposée au 26 août

À Forest, la fermeture du Parc Duden est finalement postposée d’une semaine. Une partie du parc sera inaccessible au public à partir du 26 août pour une dizaine de jours afin de permettre à Bruxelles-Environnement de soigner des hêtres centenaires malades. En cause, des étés de plus en plus chauds et l’absence d’eau au sommet des arbres. Certains vont être abattus, d’autres élagués.

La fermeture de ce parc ne manque pas de faire réagir les habitués. Dans les allées, il y a ceux qui l’ignorent: " Ah non je ne savais pas, réagit ce promeneur. Je n’étais pas au courant, vous me l’apprenez. " Pour cette joggeuse aussi, c’est la surprise. Elle a beau faire son sport tous les jours dans ce parc, elle non plus n’était pas au courant. " Ah non, c’est dommage parce que c’est un très joli parc. Et c’est pratique pour courir. "

" Fermé ou pas : on viendra ! "

À Forest, il y a aussi ceux qui font mine de ne pas savoir comme cette dame qui y promène son chien tous les jours. " Pour moi c’est un souci, surtout que mon chien a besoin de courir. Je n’ai pas de jardin, je n’ai pas de terrasse. Donc, parc fermé ou pas, je viendrai quand même à mes risques et périls, avant ou après les heures où les ouvriers travaillent. Tant pis si c’est tôt le matin ou tard le soir mais mon chien a besoin de courir. "

D’autres promeneurs se plaignent également de la communication. " Je viens de voir que le parc sera fermé du 15 au 31 août, je ne sais rien de plus si ce n’est que les dates ont déjà changé. En plus, je pensais que cela concernait tout le parc mais là vous me dites que ce ne sera qu’une partie. La communication n’est pas très claire. "