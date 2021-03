La face cachée de la Tour du Pléban

Elle se dresse encore fièrement au milieu des buildings malgré ses 800 ans. Comme digérée par le tissu urbain au fil des siècles, la Tour du Pléban dévoile depuis la rue de Ligne une face que le public n’a pas l’habitude de voir. Cachée habituellement par un building, la face interne de la tour du pléban est visible pour ceux et celles qui prennent le temps de regarder au-delà du chantier. Le building des années 50 qui la cachait vient d’être démoli. La Tour du pléban s’offre donc aux passants pour quelques mois. "Habituellement il faut rentrer dans l’îlot pour la voir", explique Stéphane Demeter, de urban.brussels. "C’est exceptionnel, en temps normal, depuis la voirie, on n’a pas cette vue".

Fragment d’histoire

C’est l’un des rares vestiges du premier mur d’enceinte construit au XIIIe siècle à Bruxelles pour défendre la ville et ses habitants. "On voit désormais très bien sa face intérieure. C’est-à-dire qu’elle est ouverte vers l’intérieur, il y a une énorme baie. On est face à un ouvrage défensif qui appartient aux habitants de la ville, ils se protègent d’une attaque extérieure mais pas intérieure", poursuit Stéphane Demeter. Au fil des siècles, ces murs d’enceinte et ces tours sont devenus désuets. L’enceinte bruxelloise va disparaître avec le temps et les guerres. Sans oublier les travaux du voûtement de la Senne et ceux de la jonction Nord-Midi qui vont encore faire disparaître des morceaux de l’enceinte.

Aujourd’hui, il reste 4 ou 5 vestiges importants de cette première enceinte de Bruxelles qui entourait la ville sur un parcours de 4 kilomètres. Il y avait à l’époque entre vingt et trente tours. "Contrairement à d’autres ruines comme la tour du boulevard de l’empereur autour de laquelle on a dégagé les constructions pour la présenter comme un objet archéologique posé dans la ville, la tour du Pléban est un vestige du mur qui a été en partie assimilée par l’urbanisation" poursuit Michel Demeter.

Prison et Cave à vin.

Au cours de sa longue et tumultueuse vie, la tour du Pléban a connu bien des affectations. Tour de défense, elle a aussi servi de prison à une époque où il n’y en avait quasi-pas en ville explique Michel Lassence, guide à Bruxelles.

"Au XIXe siècle, grâce aux premiers relevés on voit même qu’il y avait une cave à vin dans la Tour", poursuit Stéphane Demeter. "Ce sont des murs de 2,60 à 2,70 mètres d’épaisseur tout en pierres".

Pourquoi la tour du "Pléban" ?

Elle a été rachetée en 1452 par le pléban de la collégiale avant que celle-ci ne devienne la cathédrale que l’on connaît aujourd’hui. Le pléban dirigeait un collège de chanoine et la tour a été incrustée dans la maison du Pléban, là où se trouve aujourd’hui la maison du doyen.

"C’est une vue d’autant plus exceptionnelle qu’elle sera à nouveau cachée d’ici quelques mois", explique Michel Lassence, guide à Bruxelles. "Profitez-en si vous le pouvez. D’autant que cette tour est l’une des mieux conservées. Il ne nous reste pas énormément d’éléments du Moyen-âge dans la capitale. Quand on pense architecture à "Bruxelles", on pense toujours "art nouveau" ou "art déco" mais plus rarement au Moyen-âge, or c’est une ville qui avait son importance à l’époque".

C’est le moment de la voir. Le building qui cachait la tour depuis la rue est complètement rasé. Dans quelques mois, un autre prendra sa place. Notez que la tour n’est absolument pas menacée par le nouveau projet mais elle ne sera bientôt plus visible depuis la rue.