La façade du Palais de justice libérée des échafaudages d'ici 2 ans

Pour célébrer le bicentenaire sans échafaudages

Une date qui n’est pas choisie par hasard puisque cette année-là on célébrera les 200 ans de la présence d’un palais de justice à Bruxelles. A l’époque, ce n’était pas encore celui de l’architecte Poelaert qui, lui, a commencé à sortir de terre en 1866.

Alors, qui dit façade terminée, dit aussi plus aucun échafaudage sur place. Ce sera sans doute un petit choc pour beaucoup puisque ces échafaudages recouvrent cette façade sans interruption depuis le milieu des années 80 ! Soit 35 années, tout de même.

Pour expliquer cette durée, on peut citer des soucis financiers dans le dossier, des contraintes liées à la préservation du patrimoine, des problèmes de stabilité sur place, ainsi que l’absence de vrai plan précis, chiffré et budgété. "Ce qui est désormais le cas", affirme Mathieu Michel.

Mon choix assumé, c’est de mettre au-dessus de la pile le projet du palais de justice de Bruxelles. Ce qui n’a peut-être pas toujours été le cas par le passé

Mais la rénovation de cette façade ne signifie pas la fin des travaux au palais de justice. Après 2023, il faudra rénover les trois autres façades, par phase. Objectif : terminer tout l’extérieur du bâtiment en 2030. Un budget de 100 millions d’euros est prévu à cet effet.

Ensuite, il faudra encore rénover l’intérieur de ce mastodonte, autrefois le plus grand bâtiment d’Europe avec ses 52.000 m² de surface. À nouveau 100 millions d’euros seront nécessaires. Budget total, donc, 200 millions d’euros qui sont disponibles, selon le secrétaire d’état Mathieu Michel. "Ce budget, il existe en fait dans les budgets de la Régie des bâtiments. Il est disponible. Après, on choisit à quoi on veut le consacrer. Moi, mon choix assumé, c’est de mettre au-dessus de la pile le projet du palais de justice de Bruxelles. Ce qui n’a peut-être pas toujours été le cas par le passé".

Pour l’intérieur du palais, on parle d’une fin de chantier en 2040. S’il n’y a pas de surprises bien sûr, ce qui a souvent été le cas depuis 35 ans avec ce palais de justice.