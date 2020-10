La douane a démantelé une fabrique illégale de cigarettes à Molenbeek-Saint-Jean

La douane a démantelé mardi une fabrique illégale de cigarettes à Molenbeek-Saint-Jean, a indiqué mardi le SPF Finances. Il n'y a pas encore eu d'arrestation à ce stade. Les douaniers ont saisi 170.760 cigarettes de la marque Marlboro et 11,5 tonnes de tabac coupé. Le montant des accises et de la TVA éludé pour les cigarettes et le tabac s'élève à 2,2 millions d'euros.

Une ligne de production complète et une ligne d'emballage ont été trouvées sur les lieux. Les agents de la douane ont également notifié la présence d'emballages vides, de papier à cigarettes, de papier argenté et de filtres.

Un programme de coopération européenne

Cette action a été menée en collaboration avec les douanes polonaises (le service "Mazovian Customs and Tax Control Office" de Varsovie) dans le cadre du programme de coopération européenne "EMPACT - Priorité ACCISES" et du plan d'action spécifique (OA 2.3) dédié à la fabrication illégale de produits du tabac.

En Belgique, trois sites de production illégale de cigarettes et quatre sites de production illégale de tabac pour pipes à eau ont déjà été démantelés depuis le début de cette année. Un site de coupe de tabac et six entrepôts ont de plus été découverts.