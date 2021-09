La culture queer, incompatible avec Manneken-Pis ?

À 11 heures ce jeudi, le rideau s’est levé sur un Manneken-Pis métamorphosé. Pantalon rose, chemise rayée blanche et noire et surtout crête punk en guise de coiffure. "Pour moi, c’était très important que Manneken-Pis soit punk et qu’il représente le mouvement queer que je décrirais comme les punks de notre époque !", explique l’artiste queer bruxellois Lion Ascendant Connasse qui a créé la tenue.

Queer comme LGBTQIA +. Les personnes qui se revendiquent queer ne se retrouvent pas dans les catégories de genres et/ou de sexualités créées par notre société. Alors avec ce costume, Manneken-Pis prend des airs androgynes.

Quelques minutes après l’inauguration, une jeune écolière passe devant la statue et donne son avis : "Ce n’est pas habituel qu’il porte ça comme vêtements ! C’est différent." Différent de la tradition brusseleir, la jeune fille n’a pas tort ! Mais pour Gonzague Pluvinage, qui gère la garde-robe du ket bruxellois, cela n’a pourtant rien d’un clash des cultures : "Tout au long de l’histoire des habillages de Manneken-Pis, on se rend compte qu’ils sont un reflet de la société et de certaines évolutions."

Le Manneken-Pis veut rester en phase avec son époque. "Aujourd'hui, c'est une autre communauté qui utilise la notoriété du Mannequen-Pis pour mettre en avant sa culture et ses combats politiques. En cela, il remplit vraiment son rôle de symbole fédérateur", explique Gonzague Pluvinage.

L’inauguration de cette tenue marque le début du festival des arts queer à Bruxelles. Il se tiendra jusqu’au dimanche 26 septembre.