La crise sanitaire perturbe le budget de la ville de Bruxelles

Le collège de la Ville de Bruxelles a élaboré pour 2021 un projet de budget. Si on prend en compte ce qui relève de l’exercice classique, il est à l’équilibre. Par contre, une fois que les dépenses liées à la crise sanitaire entrent en ligne de compte, le budget prévoit néanmoins 7,6 millions de dépenses exceptionnelles. Ces dépenses sont tolérées par la tutelle régionale au titre de provision pour absorber une série de coûts directement liés à la gestion de la pandémie selon le bourgmestre Philippe Close (PS) et les chefs de file Ecolo, Benoît Hellings et Fabian Maingain (DéFI).

Des dépenses COVID-19

Des dépenses sont par exemple affectées aux équipements corona en tous genres (2,2 millions d’euros) ; au nettoyage supplémentaire des écoles (700.000 euros) ; aux pertes de recettes (3,5 millions d’euros) et au plan de relance.

Le budget ordinaire 2021, "sans Covid", s’élève à près de 856 millions d’euros. Il est en boni de 92 mille euros.

Un budget extraordinaire de 168,2 millions d’euros

La Ville entend par ailleurs jouer son rôle de moteur économique à travers son budget extraordinaire dont les dépenses sont inscrites pour un montant total de 168,2 millions d’euros. Les recettes prévues en investissements, en subsides et prêts octroyés par la Région et d’autres autorités et en prélèvements sont de 38,8 millions d’euros, ce qui porte la charge nette du budget extra à 129,4 millions d’euros.

De l’aide pour Brussels expo

Pour la première fois, la Ville mettra la main au portefeuille à hauteur de 4,5 millions d’euros pour aider Brussels Expo à faire face à une partie de ses coûts fixes incompressibles. A la suite des mesures de lutte contre la Covid-19 depuis mars 2020, l’ensemble des salons, des évènements, des concerts et des congrès organisés sur le plateau du Heysel ont été annulés ou reportés. Brussels Expo a mis en place un plan de réduction drastique de ses coûts et a recouru massivement au chômage temporaire.

Le MR dans l'opposition dit "regretter cette sortie annonçant un budget, déjà largement en retard, présentant un fort déficit public sans explications précises des mesures que prendra le Collège".

David Weytsman, chef du groupe MR à la ville explique comprendre les difficultés évidentes liées à un contexte inattendu mais "je m’interroge sur l’importance d’un financement exceptionnel de plus de 4,5 millions de Brussels Expo. Le MR veut s’assurer que cela ne finance pas des pertes antérieures et que la crise serve de prétexte pour combler une mauvaise gestion" explique-t-il.