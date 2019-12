La CRD remet un avis négatif sur le projet de PAD Porte de Ninove

Le Plan d’Aménagement Directeur (PAD) de la Porte de Ninove vient de faire l’objet d’un avis négatif, voté à l’unanimité, par la Commission Régionale de Développement (CRD). Pour rappel, ce plan permettrait l’édification de trois tours (dont la plus haute pourrait atteindre 90 mètres) qui induirait une densification extrême : 30 000 m² de logements supplémentaires dans un quartier déjà très dense. Le tout alors que plusieurs projets d’ampleur sont en cours de développement à proximité (Dépôt Design, Tour Brunfaut, ancienne imprimerie Hayez)

Dans son avis, la CRD estime que le terrain devrait plutôt laisser la place à un équipement et à un espace public. Elle pointe également le manque de prise en compte de la réalité socio-économique des quartiers avoisinants et le manque de vision globale et d’études cumulatives incluant les projets aux alentours. Sa position est claire : il ne faut pas construire de tours !

Durant l’enquête publique, habitants et associations se sont fortement mobilisés : 400 avis rendus contre cet urbanisme rétrograde rappelant les heures les plus sombres de la " Bruxellisation ",

Ce projet de PAD ne répond en aucun cas aux énormes besoins sociaux des habitants et risquerait en outre d’engendrer et d’exacerber les problèmes de mobilité dans un quartier déjà saturé, notamment en ouvrant la porte à la création massive de parkings souterrains.

L’avis de la CRD est sans équivoque et rejoint la voix des habitants et des nombreuses instances qui ont désapprouvé le projet. Si le Gouvernement régional fait le choix d'aller à l'encontre de cet avis, ce sera, sans équivoque également, au seul bénéfice des promoteurs immobiliers.