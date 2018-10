La crainte des habitants de Grimbergen de se faire "absorber" par Bruxelles-Ville

Un habitant sur cinq a voté pour Vernieuwing à Grimbergen. Sa tête de liste, Bart Laeremans a récolté les sympathies des citoyens... même s'il a été sénateur Vlaams Belang de 1995 à 2014. Idem pour Luk Raekelboom, toujours collaborateur parlementaire du parti d'extrême droite à Bruxelles. Le parti a conclu une majorité avec la N-Va et l'Open VLD à qui devrait revenir le maïorat. Mais pourquoi vote-t-on à droite toute à Grimbergen alors que chez sa voisine, à Bruxelles-Ville, la majorité est à gauche?

Grimbergen, ce sont 37 000 habitants répartis sur une commune aux réalités très différentes. On se rend à peine compte qu'on quitte Bruxelles-ville quand on y entre par le sud, à Strombeek. Là, la population est plus diversifiée. Mais plus on se dirige vers le nord, plus on se retrouve à la campagne. Avec une identité flamande plus forte. C'est cette peur que Bruxelles ne s'étende encore et ne vienne absorber Grimbergen qui a poussé un citoyen sur 5 à voter très à droite, pour Vernieuwing.

Au lendemain des élections, sur la place communale, les habitants et les touristes profitent d'un beau soleil automnal. Si certains ont totalement tourné le dos à la politique en n'allant pas voter, d'autres par contre se sentent très impliqués. "Je comprends tout à fait que l'on puisse voter pour Vernieuwing parce moi aussi, je partage cet avis, explique cette habitante en néerlandais. Grimbergen doit garder son charme. Nous sommes flamands pas bruxellois. L'identité doit rester."

Sur la route entre Strombeek et Grimbergen, des jeunes mangent un sandwich en terrasse, eux aussi. Mais leur avis est bien différent. "Je n'ai que 17 ans mais si j'avais voté, j'aurais voté à gauche. Ici, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont peur des étrangers et qui sont plus conservateurs." La gauche a en effet progressé lors de ces élections communales, à commencer par Groen: + 5%. Le parti écologiste monte ainsi à 16,13% des voix, presque à égalité avec le CD&V, parti historiquement fort dans cette commune et aujourd'hui relégué dans l'opposition.

Des liens avec l'extrême-droite

Car c'est bien une majorité très à droite qui est en train de se former à Grimbergen entre Open VLD, N-VA et Vernieuwing. Le chef de file de ce dernier parti, Bart Laeremans, est un ancien député et sénateur du Vlaams Belang (entre 1995 et 2014). Mais aujourd'hui il s'en distancie et joue la carte nationaliste. "Pour moi il s'agit d'une lutte pour le caractère néerlandophone de notre région, explique le candidat élu. Pour que Bruxelles ne continue pas à s'étendre. Et cela n'a rien à voir avec la politique des partis. Les habitants le ressentent aussi. J'ai seulement milité pendant quelques années comme député pour le Vlaams Belang car à l'époque, je trouvais que c'était le bon choix politique."

Pour Eddie Boelens qui s'est présenté sur la liste Groen, les électeurs ne voient pas forcément l'idéologie qui se cache derrière Vernieuwing. "Les gens qui votent pour ce parti ne sont pas tous d'extrême-droite ou racistes. Ceux qui votent pour Monsieur Laeremans le trouvent tout simplement très sympathique. Ils ne voient donc pas l'idéologie qu'il y a derrière: celle de nous contre les autres."

Pour l'ancien échevin Groen, cette peur de se faire "manger" par Bruxelles-Ville est bien présente dans la population. "Ça a toujours été un thème très important dans le Vlaamse rand. On a toujours eu peur que Bruxelles n'absorberait notre commune. Un bon exemple, c'est le problème du stade national. La ville de Bruxelles nous a dit "nous faisons ce que nous voulons et on s'en fout de ce que les gens de Grimbergen pensent". Ce sentiment d'être maltraité et de ne pas être reconnu joue un rôle."

S'ajoute la peur de voir les enjeux bruxellois comme l'immigration, la petite criminalité ou les incivilités s'immiscer à Grimbergen. Des défis pour la nouvelle majorité dans cette commune très contrastée.