Vous l’avez peut-être remarqué autour de vous, de plus en plus de personnes se mettent à la couture. Certes la crise sanitaire et le confinement peuvent en partie expliquer le phénomène, mais dans cette mercerie bruxelloise on remarque que la tendance s’est installée depuis un moment déjà.

Chez Chipote et Papote, la mercerie de Séverine Kaman, près du Cinquantenaire à Bruxelles, ce n’est pas forcément toujours la grande foule. Mais ne vous y trompez pas, ce calme relatif s’explique par le fait que la plupart des clients ont modifié leurs habitudes de consommation. Règles sanitaires obligent, ils font leurs emplettes sur le site web et ne passent à la boutique que quand leur commande est prête. Les premiers jours du confinement, Séverine a vu ses commandes par internet multipliées par quatre, même si le magasin restait ouvert.

Une nouvelle clientèle de débutants

Autre signe qui ne trompe pas, le nombre de demandes d’inscriptions pour les cours pratiques. Malheureusement, pour l’instant les cours sont suspendus jusqu’à la fin du confinement. Cette nouvelle clientèle de grands débutants entend pourtant bien se mettre tout de suite à l’ouvrage et acheter des machines à coudre. Avec une demande aussi forte, ne risque-t-on pas la rupture de stock ?

"Non" nous assure Séverine, "mais on passe les commandes et tout part vite, on espère que les fournisseurs vont suivre."

A la mode

Pour Séverine, pas de doute, la couture, c'est tendance. Une tendance qui ne date pas du confinement. "Depuis plusieurs années la couture est à la mode et elle l’est devenue encore plus grâce à la solidarité des couturières alors qu’il y avait pénurie de blouses et de masques", se félicite la commerçante.

Les hommes aussi...

Il y a donc de plus en plus de couturières mais aussi des couturiers, explique Séverine et ces messieurs sont plutôt doués. Après tout, rien n’empêche d’aimer à la fois la coupe de Belgique et la coupe et couture.