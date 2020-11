La Cour des Comptes adresse un carton rouge au gouvernement bruxellois pour son compte 2019

Organisme indépendant, la Cour des Comptes est un peu le gendarme financier des pouvoirs publics, à la différence près qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de sanction. Chaque année, la Cour analyse les projets de budget et les comptes de l'état fédéral et des entités fédérées et émet des avis sur le respect des normes comptables et budgétaires.

Opinion défavorable pour les comptes 2019

Le compte d'exécution du budget 2019 de la Région bruxelloise se clôture sur un déficit d'1,1 milliard, relève la Cour des Comptes. Le solde de financement (différence entre les recettes et les dépenses) de 2019 affiche un déficit de 611 millions d'euros alors que le budget régional prévoyait un solde nul, soit un budget à l'équilibre. "Cet écart résulte notamment de la prise en compte de dépenses d’investissement exceptionnelles et de sécurité que le gouvernement bruxellois avait neutralisées à hauteur de 472 millions d’euros lors de la confection du budget. Or, en 2019, la Belgique n’était pas éligible à la clause de flexibilité pour investissements pour exclure du calcul de son solde structurel certains investissements publics, cette neutralisation ne répondant par ailleurs pas aux exigences du programme de stabilité", relève la Cour.

Carton rouge au gouvernement

En clair, pour présenter des comptes en équilibre, le gouvernement bruxellois n'a pas comptabilisé près de 500 millions d'investissements qualifiés de "stratégiques" (rénovation des tunnels, extension du métro, amélioration de la sécurité) en tablant sur un accord de l'Union européenne au nom de la "clause de flexibilité". Une explication servie à plusieurs reprises par le Ministre-Président bruxellois ou le Ministre des Finances, que la Cour des Comptes désavoue clairement : la Belgique n'entrait pas en 2019 dans les critères pour bénéficier de la clause de flexibilité. L'immunisation de 472 millions "d'investissements stratégiques" n'a donc pas lieu d'être et le déficit doit être revu à la hausse. Si ce n'est pas un camouflet, ça y ressemble tout de même très fort.