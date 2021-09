La consommation nocturne d'alcool bientôt interdite dans le quartier de la gare du Nord

Pas d'alcool sur l'espace public entre 20h et 8h du matin dans le Quartier Nord de Bruxelles, c'est ce qu'ont décidé conjointement les autorités communales de Saint-Josse et Schaerbeek.

Les habitants et commerçants du quartier se plaignent régulièrement de soucis de malpropreté et de bagarres à répétition. Il faut dire que ce coin de Bruxelles connait des tensions et une violence endémiques mais la situation est particulièrement problématique depuis plusieurs semaines.

Une fusillade a même eu lieu rue d'Aerschoot à la suite d'un braquage la semaine passée. Une balle perdue avait alors blessé un passant.

Si elle reconnaît que l'alcool n'est pas la source de tous les problèmes dans le quartier, Cécile Jodogne, bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, considère qu'il les accentue.

Cette décision va s'appliquer au sein d'un vaste périmètre puisqu'il inclura notamment la Gare du Nord, la place Liedts, la place de la Reine, la rue de Brabant et la rue d'Aerschot.