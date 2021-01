La confiance des patrons bruxellois envers le gouvernement régional est au plus bas

Avec 45,45%, la mobilité reste la préoccupation numéro 1 des entrepreneurs. C'est la première fois depuis la création du Baromètre politique en 2000 que le score passe en dessous de 50%. C'est un constat sans précédent dans le domaine de la mobilité. Depuis 2013, l’importance de la mobilité a augmenté de manière continue pour atteindre près de 80% en 2019. Cette baisse s'explique par le confinement et le télétravail de longue durée qui est encore la norme aujourd'hui. 74% des entreprises sondées répondent " non " à la question " Le gouvernement bruxellois devrait-il également instaurer le péage urbain/la taxe kilométrique s'il n'y a pas d'accord avec la Flandre et la Wallonie ? " Seuls 18% répondent " oui ". " L'impression existe que la taxe kilométrique est de facto un impôt sur le travail, ce qui pourrait être un désavantage concurrentiel pour Bruxelles ", explique Ischa Lambrechts, Conseiller Mobilité de BECI. La plupart des ministres busés Traditionnellement, BECI demande à ses membres de donner une note sur 5 aux membres du gouvernement bruxellois. Bernard Clerfayt (Emploi) (2,9) et Sven Gatz (Finances) (2,7) affichent les meilleurs résultats. À leur suite : Rudi Vervoort (MP) (2,2), Barbara Trachte (Transition Economique) (2,2), Nawal Ben Hamou (Logement et de l'Egalité des Chances) (2,2), Pascal Smet (Urbanisme et Relations Internationales) (2) et Alain Maron (Environnement) (1,8). Elke Van den Brandt (Mobilité et Travaux publics) détient la lanterne rouge (1,6).