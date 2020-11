La commune et le CPAS de Saint-Gilles réquisitionnent un hôtel pour les SDF

La commune et le CPAS de Saint-Gilles ont décidé de mettre sur pied un projet d’hébergement temporaire en vue d’un projet plus structurel de remobilisation de personnes actuellement sans domicile fixe. Cet hébergement devrait durer quatre mois avec la possibilité d’une prolongation si nécessaire.

Le bourgmestre Charles Picqué (PS) a annoncé vendredi avoir pris un arrêté de réquisition d’un hôtel à cet effet. 11 chambres seront occupées par des personnes actuellement à la rue encadrées et suivies par le personnel communal et du CPAS.

Opération renouvelée

"Lors du premier confinement, nous avions déjà réquisitionné un hôtel. Nous renouvelons l’opération en prévision de l’hiver. Le problème du sans-abrisme ne peut évidemment pas se résoudre du jour au lendemain. Mais chaque partenaire doit y contribuer. Les éducateurs de rue communaux et les travailleurs du CPAS assurent quotidiennement un contact, un suivi et un accompagnement avec les personnes sans-abri. De nombreuses initiatives publiques et privées sont mises en place dans notre commune pour les aider. Mais les communes ne peuvent pas tout et nous sommes dans l’attente de connaître le plan régional pour cet hiver", a commenté le bourgmestre.

Une première étape

Selon la présidente du CPAS, Myriem Amrani, ce projet va plus loin que l’hébergement d’urgence. Il a pour but d’offrir un accompagnement social individualisé centré sur la recherche de solution de logement à moyen et long terme.

Cette mission sera assurée par les assistants sociaux du CPAS. Les sans-abri bénéficieront également de repas. "Ce projet n’est pas une fin en soi mais bien une première étape dans un processus de suivis sur le long terme pour sortir ces personnes de la rue", a commenté la présidente du CPAS.