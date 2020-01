La commune de Woluwe-Saint-Lambert envisage d'interdire les chaufferettes de terrasse

Tout au long de l’avenue Georges Henri, une artère importante de Woluwe-Saint-Lambert, un règlement communal interdit déjà les systèmes de chauffage mais aussi les enseignes lumineuses non conformes, ceci dans un but esthétique. Mais la commune voudrait étendre l’interdiction à tout son territoire.

L'échevine de l'Urbanisme explique: "On souhaite étendre cela à tout le territoire tout d’abord pour éviter les distorsions de concurrence entre commerce mais également surtout pour des motifs d’ordre écologique. Vous le savez sans doute, les chaufferettes consomment énormément d’énergie, elles polluent énormément et en plus elles ont un pouvoir calorifique très faible. Donc en plus de polluer, de consommer énormément d’énergie, elles sont également inefficaces. Pour le moment on est en train de déterminer au niveau juridique quels sont les outils qui vont nous permettre d’étendre cette interdiction à l’ensemble du territoire. On examine en particulier, si la commune peut adopter un règlement d’urbanisme spécifique qui porte exclusivement sur les chaufferettes."

Cette interdiction, la commune voudrait être en mesure de l’appliquer d’ici l’année prochaine. Du côté de la fédération bruxelloise de l’Horeca, on déplore cette décision. Selon elle les terrasses représentent 30% du chiffre d’affaire des restaurateurs, ne plus les chauffer précipiterait la fermeture de certains établissements.