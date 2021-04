La commune de Forest se dote d'un conseil de participation citoyen

Trente-sept habitants de la commune de Forest seront prochainement invités à faire partie du Conseil Citoyen que le conseil communal a décidé, mardi soir, de créer. Objectif de ce nouvel outil de la démocratie local: émettre des avis et recommandations concrètes afin d’améliorer le bien-être des habitants de la commune.

Ce projet de démocratie participative aura lieu en différentes étapes. Dans les prochaines semaines, 37 habitants et habitantes de Forest âgés de 16 ans ou plus seront tirés au sort. Ces personnes recevront un courrier les invitant à marquer leur souhait de participer au nouveau Conseil Consultatif Citoyen et, dans ce cas, à remplir un formulaire.

À l’aide d’un bureau de consultance spécialisé dans la participation citoyenne, une série de critères de sélection vont être définis pour assurer un panel final représentatif de la diversité de la population forestoise.

Deux des 37 citoyens seront "recrutés" en collaboration avec la Coordination sociale du CPAS, qui réunit le tissu associatif, afin de s’assurer de la participation d’habitants issus des profils les plus difficiles à mobiliser, tels que les personnes en situation de forte précarité.

Les 37 conseillères et conseillers se réuniront une première fois en juin. Les travaux devraient commencer en septembre.

Trois thématiques de travail

Le Conseil Citoyen Forestois sera invité à travailler autour de trois thématiques. L’une d’elles sera proposée par les élus et les deux autres seront choisies par les citoyens et citoyennes. Trois journées de travail par thématique sont programmées. Un défraiement par journée de travail est prévu pour les membres.

La Commune s’engage à prendre en considération les recommandations qui seront émises (et le cas échéant, à expliquer pourquoi elle s’écarterait de celles-ci) dans les six mois qui suivront leur présentation.