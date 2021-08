La commune d’Uccle dit stop au stationnement sauvage des trottinettes électriques

Tout en réaffirmant vouloir accompagner les modes de transport non polluants et développer la mobilité partagée, la Commune d’Uccle, a annoncé dans un communiqué publié mardi, la fin de la tolérance pour le stationnement sauvage et dangereux des trottinettes électriques des véhicules de cyclo partage et autres free-floating.

"Malgré nos mises en demeure et plus d’une centaine de sanctions administratives adressées l’année dernière aux différents opérateurs, force est de constater que de nombreux utilisateurs continuent à garer leurs trottinettes électriques n’importe où sans tenir compte des piétons dont notamment les plus fragiles. Je n’accepte plus ces comportements", a déclaré le Bourgmestre Boris Dilliès.

Deux nouvelles mesures

Les autorités communales vont envoyer à tous les opérateurs, un plan des zones où la Commune souhaite des interdictions de stationner ces véhicules.

De plus, les opérateurs devront prendre rapidement toutes les mesures pour empêcher leurs utilisateurs de commettre des infractions, à défaut, les véhicules seront systématiquement enlevés et déposés à la fourrière.

"Nous continuerons bien entendu notre politique de sanctions administratives mais je souhaite aller plus loin afin que les piétons soient respectés", a conclut Boris Dilliès.