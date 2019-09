La commune d'Ixelles voudrait limiter les projets de construction de nouveaux kots étudiants

Les kots qui se multiplient dans la commune. Il faut dire que l’investissement est plutôt rentable. Mais aussi cela entraîne une hausse du prix des terrains qui rend plus compliquée la construction de logements ordinaires. Sans parler des inconvénients occasionnés par certains projets extrêmement denses.

2400 kots étudiants construits à Ixelles ces huit dernières années, 1000 en projet d’ici 5 ans : pour les promoteurs, le marché des logements pour étudiants est devenu la nouvelle poule aux œufs d’or.

La majorité Ecolo-PS entend freiner l’appétit des entreprises immobilères

A Ixelles, la majorité Ecolo-PS entend bien freiner l’appétit des quelques entreprises très actives dans ce segment de l’immobilier. " Cette multiplication des grands projets de kots privés et quand je dis des grands projets, ce sont des centaines de kots souvent en intérieur d’îlots ça provoque une véritable surchauffe sur le marché immobilier et on constate une spéculation foncière liée à la création de ces grands projets des cotes d’étudiants et donc un promoteur qui voudrait faire du logement en appartements habituels pour les familles a du mal à payer les terrains " explique Yves Rouyet, échevin Ecolo de l’urbanisme.

Pour autant, Ixelles est ravie d’accueillir des étudiants et des logements pour eux sur son territoire. Mais pas n’importe où.

" Sur les campus universitaires ou sur les casernes qui ont été rachetées récemment par la région et qui vont être développées par les universités notamment et que là on est à cent pour cent pour ", souligne Yves Rouyet.

Ixelles craint surtout pour ses recettes fiscales : les étudiants, ça ne paye pas d’impôts.