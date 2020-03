La commune d'Ixelles s'engage dans le bilinguisme

Une première à Bruxelles: la commune d’Ixelles vient de fusionner ses services culturels néerlandophone et francophone. L’objectif est de proposer, à terme, une offre culturelle complètement bilingue.

" Les gens ne sont même pas au courant qu’il y a deux bibliothèques ! " Voici l’un des problèmes que la fusion des services culturels devrait régler. " Obtenir un soutien politique, ça aide du point de vue budgétaire mais aussi au niveau des projets qu’on met en place. Cela permet d’aller plus loin " se réjouit Céline Letartre, chargée de projets à la bibliothèque d'Ixelles.

Les deux services ont déjà commencé à rédiger un plan commun de politique culturelle pour les cinq ans à venir dans le but de proposer un agenda plus riche. Trois personnes complètement bilingues ont été engagées pour venir renforcer les équipes déjà présentes et participer à l'échange de bons procédés.

" Les services partagent les mêmes bureaux. Ça, c’est déjà le début et, petit à petit, on travaillera ensemble sur des projets communs ", déclare Els Gossé, échevine de la Culture néerlandophone à Ixelles.

L'un de ces projets est le festival littéraire multilingue Living Stories, organisé par la bibliothèque néerlandophone mais auquel participe toujours la bibliothèque francophone. " Cette année, la différence, c’est qu’il y a une fusion au niveau de l’événement ; avec une communication vraiment bilingue et un parcours qui va commencer de la bibliothèque néerlandophone et se terminer à la bibliothèque francophone, ajoute Céline Letartre. " Parce que c’est important pour nous de montrer que les publics peuvent se déplacer d’une bibliothèque à l’autre."

Un déplacement qui ne se fera pas seulement entre bibliothèques puisque la fusion concerne aussi les théâtres ou encore les résidences d'artistes. La commune espère ainsi répondre aux attentes des Ixellois qui demandent depuis longtemps l'abolition des barrières entre les communautés linguistiques.