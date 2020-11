La Commission européenne ferme ses restaurants avec une trouvaille juridique

Voilà 11 ans qu’Axel travaille comme cuisinier dans les cafétérias et self-services de la Commission européenne à Bruxelles, via un sous-traitant. Il vient d’apprendre la fermeture complète annoncée dès la premier janvier : "On a l’impression de se retrouver jeté comme un vieux chiffon. Moralement, c’est dur à accepter".

…pour éviter de payer ?

Cette force majeure, selon les syndicats, c’est une manœuvre juridique, une pirouette de droit qui dédouanerait la Commission de ses obligations à l’égard des sous-traitants qui gèrent ces restaurants, notamment la société Ciano, l’employeur d’Axel.

Et, du coup, cela éviterait surtout de devoir offrir les avantages garantis par la loi Renault de licenciements collectifs qui existe chez nous chez nous. "Pas d’indemnités de licenciements, pas de plan social à négocier", explique Axel. "Si la Commission invoque la force majeure, les sous-traitants vont aussi invoquer la force majeure. Et nous, les travailleurs, le seul droit qui nous reste est d’aller nous inscrire au chômage".

Et la crainte des syndicats, c’est que ce recours à la force majeure fasse en quelque sorte tache d’huile. "La Commission européenne, parce qu’elle est en difficultés, se saisit d’une trouvaille juridique crapuleuse", détaille Christian Bouchat, permanent FGTB pour l’Horeca à Bruxelles. "Et cette trouvaille va permettre à toutes les autres entreprises en difficultés en Belgique de dire : si la Commission le fait, on peut le faire aussi. Donc plus de concertation préalable à des licenciements collectifs, plus de loi Renault, plus rien du tout. Tout s’effondre".

Les institutions européennes sont censées donner le "La" de la concertation sociale

Un risque d’autant plus grand, selon le syndicaliste, que l’exemple vient de tout en haut. "La Commission et les institutions européennes en général sont censées donner en quelque sorte le "La" de la concertation sociale et du respect des plus faibles et des plus fragiles. Ici, on risque donc que cela donne l’exemple inverse en Belgique".

Or, ajoutent les syndicats, c’est cette même Commission qui va gérer la mise en œuvre des centaines de milliards d’euros du plan d’aide et de relance promis aux pays européens. "Cela nous fait craindre pas mal de choses pour l’avenir", ajoute Christian Bouchat.

Du côté de la Commission européenne, un porte-parole répond que "la Commission n'a pas enfreint de loi. Ce n'est pas elle qui emploie les travailleurs. Donc, ce n'est pas elle qui pourrait les licencier ni contourner le loi Renault en Belgique. La pandémie actuelle incite aussi la Commission à adapter ses besoins en matière de catering".