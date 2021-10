La circulation des métros perturbée ce mercredi matin à Bruxelles, suite à une action syndicale

Seul un métro sur deux roule ce matin sur les lignes 2 et 6 de la STIB. Un peu plus sur les lignes 1 et 5. En cause, une action d’humeur des travailleurs affiliés au syndicat libéral CGSLB. Un syndicat qui est en conflit depuis plusieurs semaines avec la direction des transports en commun bruxellois.

Un préavis d’action avait été déposé le 14 octobre par le syndicat. Il a donc été mis en application ce mercredi. Depuis 4h30, des travailleurs affiliés au CGSLB n’ont pas pris leur service, ce qui entraîne la suppression de rames et, donc, un ralentissement du trafic global des métros.

Les grévistes réclament notamment une meilleure représentation syndicale de leur organisation et une amélioration du bien-être des travailleurs. Une rencontre avec la direction de la STIB était normalement prévue ce mercredi en matinée. La CGSLB représente un peu moins d'un tiers des trvailleurs syndiqués à la STIB. Il est donc le deuxième en importance, derrière la CSC. A noter que ce mouvement de grogne n’impacte pour l’instant pas la circulation des trams ou des bus de la Stib.