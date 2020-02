La circulation des métros fortement perturbée Bruxelles

Fin d'après-midi chaotique en pleines heures de pointe sur le réseau métro de la STIB à Bruxelles. Vers 16h30, une rame de métro a connu une avarie et s'est immobilisée, en panne à hauteur de la station Aumale. "Du coup, depuis, aucun métro ne peut circuler sur les lignes 1 et 5 entre les stations Veeweyde et Etangs noirs", explique la porte-parole de la STIB Françoise Ledune. "Lorsque les métros arrivent à ces deux stations, ils font demi-tour et repartent dans l'autre sens". Les usagers, eux, doivent utiliser les autres moyens de transports de la STIB sur ce tronçon perturbé, puisque des bus de remplacement ne sont pas mis en place. La STIB explique être en train de procéder au remorquage de la rame défectueuse.

Et comme si cela ne suffisait pas, un autre incident s'est produit, presque en même temps que le premier, sur les deux autres lignes de métros, les lignes 2 et 6. Cette fois, c'est un aiguillage qui ne fonctionnait pas correctement à hauteur de la station Art-Lois. La circulation entre les arrêts Hôtel des Monnaies et Rogier a été interrompue de longues minutes, jusque 17h30 environ. Depuis, cela a été réparé et les métros circulent à nouveau normalement sur les lignes 2 et 6.