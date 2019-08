Bruxelles: la chaussée d'Ixelles fermée à la circulation dès ce lundi

Dès aujourd'hui, une nouvelle portion de la chaussée d'Ixelles ne sera plus accessible à la circulation. Une nouvelle phase des travaux commence et jusqu'au premier octobre prochain, le secteur entre la chaussée de Wavre et la Porte de Namur sera occupé par des véhicules de chantier. Les commerces restent cependant accessibles aux piétons.

Question mobilité, les chaussées de Wavre, d'Ixelles et la rue Stassart sont mises en culs-de-sac et la circulation est donc déviée via l'avenue Louise, la rue Lesbroussart, la rue Malibran et la rue du Trône. Ces déviations valent aussi pour les bus 71 et 54, déviés respectivement via la rue du Trône et l'avenue Louise. En parallèle, Un bus navette, le 70, est mis en circulation de 7h30 à 20h30 pour rejoindre la place Fernand Coq et la Place Flagey, et ce jusqu'au 3 novembre.