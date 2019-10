La carte de banque bientôt utilisable comme ticket de bus à Bruxelles

Vous êtes pressés, en retard, vous devez absolument attraper un tram ou un métro à la dernière minute, mais… vous n'avez pas de ticket ! Et le temps de vous en procurer un à la machine automatique pour pouvoir passer le portique, vous aurez raté votre correspondance. Râlant ? Et bien, ce sera bientôt du passé à Bruxelles.

Mais avant la mise en service, il faut vérifier que ce nouveau système fonctionne. D'abord, au point de vue technique. C'est la première vague de tests qui sont réalisés jusque fin décembre. "Au niveau des boitiers à la station parc, on va vérifier que le fait de passer une carte valide devant, actionne bien l'ouverture du portillon. Et dans les bus et trams, nous devons vérifier que ces boitiers envoient bien l'information de validation dans notre base de données, même lorsque le véhicule traverse un tunnel par exemple. Ensuite, à partir de janvier, on va s'assurer que ces lecteurs sont bien compatibles avec chaque type de carte bancaire, quels que soient le modèle, la marque ou la banque émettrice. Enfin, si tout cela est concluant, il faudra installer 6200 de ces nouveaux boitiers à côté des actuels boitiers rouges dans les stations de métros, ainsi que dans les bus et les trams", ajoute Françoise Ledune.

Pour l'instant, trois de ces nouveaux validateurs bleus ont été installés à la station de métro Parc et une poignée d'autres dans des bus et des trams. Ils sont en phase de test et donc pas encore fonctionnels - © B. Schmitz - RTBF

D'autres villes comme Londres ou Dijon utilisent déjà ce type de système de paiement direct par carte bancaire. Avec succès selon la Stib, puisque ces deux villes auraient ainsi augmenté leur nombre de voyageurs annuels.

C'est justement l'un des objectifs de la société de transport en commun bruxelloise. "On table sur le fait qu'il y a peut-être un frein aujourd'hui à l'utilisation des transports publiques qui est lié à la façon de se procurer un titre de transport. Et donc, on table sur le fait que cette nouvelle technologie va rendre l'usage plus spontané et que cela va augmenter le nombre de voyageurs. Notamment au niveau des touristes. Mais aussi de ceux qui ne sont pas habitués à utiliser le réseau de la STIB, qu'ils viennent de l'étranger, d'autres régions de Belgique ou même des Bruxellois qui ne prennent les transports en commun qu'une fois de temps en temps et sont un peu perdus lorsqu'ils doivent le faire".

A noter que le système actuel de validation avec des tickets ou une carte Mobib continuera bien sûr de fonctionner à côté des nouveaux boitiers.