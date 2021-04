La boxe, ça s'apprend en stage dès... 3 ans !

C’est un stage de vacances pas tout à fait comme les autres. A Bruxelles, la "Jah Boxing Academy" propose notamment ce qu’on appelle du "baby boxe". Autrement dit, de la boxe pour bébés. L’activité s’adresse en fait aux enfants de 3 à 6 ans.

Initiation et bouffée d’air Comme dans beaucoup de stages, ici, certains enfants sont venus au début un peu contre leur volonté. "Je ne voulais pas faire de la boxe, moi. C’est ma mère. Elle m’a obligé à y aller", lâche Abdel, 5 ans. Mais quand on lui demande s’il apprécie quand même le stage, son visage se pare d’un grand sourire suivi d’un sincère "oui" !

Dans ce groupe de baby boxe, ils sont sept ce matin, âgés de 3 à 6 ans. "Evidemment, ils ne font pas de la boxe en se donnant des coups", explique le responsable de l’académie Jean-Christophe Vanghyseghem. "C’est une initiation et cela consiste surtout à pratiquer de la psychomotricité. Le but est de développer certains mouvements chez eux et de les rendre fluides, rapides et automatiques". Parmi les exercices proposés, il y a notamment le fait de courir en enjambant des cercles placés sur le sol ou encore de sauter pieds joints dans un cercle avant de sauter en écartant les pieds autour du cercle suivant. Les enfants apprécient, même si le résultat de leurs pas n’est pas encore vraiment parfait. "C’est comme un jeu pour eux. Mais, en fait, ces exercices travaillent la vitesse, les coups d’œil et les réflexes", explique Yara, championne de France de boxe en catégorie jeunes et l’une des coachs du jour pour ces petits. "Ces trois éléments sont essentiels en boxe". Pour les plus grands, on peut tout de même commencer avec certains gestes de boxe. "Bien sûr, ils ne se donnent pas de coups. Ils ne frappent pas non plus dans des gros sacs ou des punching-balls. Ils tapent en fait sur des boudins en mousse qu’on tient devant eux. Mais, par contre, ils apprennent à faire les vrais mouvements de boxe", indique le directeur. "Nous sommes les seuls en Belgique à proposer ces initiations de baby boxe, alors que cela se passe déjà dans d’autres pays, comme la France. Cela permet en fait que les petits développent directement les bons réflexes et les bonnes attitudes. C’est un gros avantage pour devenir un champion par la suite. Bien sûr, tous les élèves ne continueront pas la boxe avec le but de faire des performances. Mais s’ils souhaitent le faire, commencer très tôt avec ces exercices est un gros avantage. On l’a vu ces dernières années avec les jeunes qu’on a formés au club. Nous sommes la structure qui compte aujourd’hui le plus grand nombre de champions de Belgique de boxe en amateur. Ce n’est pas un hasard. Nous avons aussi formé nos entraîneurs à ces techniques, et ça paie". Un stage qui aurait aussi un autre bénéfice, alors qu’il se déroule au Palais du Midi entre les quartiers plus populaires du Midi et d’Anneessens. "Même des enfants qui ont 3, 4, 5, 6 ans, sont parfois très très difficiles. Ils vivent parfois dans des familles très nombreuses, alors que les écoles ont fermé, qu’il y a eu les confinements. Donc, les gosses sont sur-stressés. Et on le voit, entre le lundi et le vendredi du stage, la différence en matière de lâcher-prise pour ces enfants est énorme".



Dinah a découvert la boxe lors de ce stage et elle a complètement accroché au point de s'inscrire pour poursuivre ce sport à l'avenir - © B. Schmitz - RTBF

La boxe se conjugue au féminin Les tout-petits ne sont d’ailleurs pas les seuls à découvrir la boxe durant ces vacances de Pâques. D’autres groupes sont constitués d’enfants allant, eux, de sept à douze ans. Et là, petite surprise, il y a presque autant de filles que de garçons dans ces cours mixtes. "Cela confirme le fait que de plus en plus de filles et de femmes s’intéressent et se mettent à la boxe", explique Jean-Christophe Vanghyseghem. "Et c’est peut-être encore plus symbolique dans ce quartier plus populaire du centre de Bruxelles". Dinah, 12 ans, le confirme. "A chaque fois que je fais un stage, en général, je m’ennuie. Mais ici, c’est une surprise, c’était chouette. Déjà, ici, il y a plus de respect pour les filles. Dans les autres stages, il n’y a parfois qu’une seule fille. Et alors, quand on fait des jeux après, on te met par exemple en dehors en te disant que tu n’es pas assez forte. Ici, on ne fait pas ça". Autre raison, ici plusieurs profs sont des femmes, dont Sanae Jah, qui a donné son nom à l’académie et qui est elle-même ancienne professionnelle et championne de boxe. "Championne du monde, championne d’Europe, issue de l’immigration et arrivée en Belgique comme clandestin. Tout ça, ça joue. Le modèle de la femme qui a fait sa place comme athlète et, en plus, d’origine arabe", explique le directeur. "Cela donne confiance aux filles, même les plus petites".

La petite Razane sur les genoux du patron de l'académie lors de la pause de 10h. "La boxe, c'est aussi une grande famille", explique Jean-Christophe Vanghyseghem - © B. Schmitz - RTBF

Razane, par exemple, a neuf ans. Dans son regard, on lit la détermination et la motivation pour progresser. "Elle est venue me trouver il n’y a pas longtemps avec sa maman en me disant qu’elle était un peu harcelée à l’école et qu’elle voulait boxer", confie le directeur. Armée de gros gants, elle le confirme. "Les autres élèves me trouvent petite, alors qu’eux sont plus grands et donc ils peuvent me donner des coups. Je ne peux rien faire". Mais, après quelques jours de boxe, elle affirme déjà se sentir plus forte et plus confiante en elle. Comme Dinah, la petite Razane a décidé qu’elle continuerait la boxe dans ce club après ce stage. "Cela nous fait vraiment de plaisir de constater que notre action sert à quelque chose et porte ses fruits", conclut le directeur qui précise aussi que son académie s’adapte aussi à son public. "Nous savons que les parents n’ont parfois pas beaucoup de moyens dans ce quartier. Alors, quand on peut, on les aide pour éviter de laisser des enfants sur le côté. Par exemple, la semaine dernière nous avions une quarantaine d’enfants en stage. Environ un tiers n’ont rien payé pour venir avec nous. Nous expliquons aussi cette politique aux familles qui ont plus de moyens et qui, elles, paient les cotisations. En général, tout le monde comprend et soutient". Selon Jean-Christophe Vanghyseghem, sur la quarantaine de stagiaires présents durant la première semaine des vacances, un quart au moins s’est déjà inscrit pour rester au club et poursuivre la boxe à l’avenir.